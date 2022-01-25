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У ереванского «Арарата» новый главный тренер

У ереванского «Арарата» новый главный тренер

Эдгар Торосян назначен главным тренером ереванского «Арарата».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Эдгар Торосян работает в ереванском «Арарате» с 2017 года. Он был ассистентом Аркадия Андреасяна. В 2019 году возглавлял «Арарат-2». С начала сезона  2020-2021 был в тренерском штабе Вардана Бичахчяна.

В 2020 году Эдгар Торосян получил тренерскую лицензию УЕФА Про.

В тренерский штаб Эдгара Торосяна вошли бывшие игроки «Арарата» Рафаэль Сафарян и Александр Петросян. Тренер вратарей - Эдик Ерицян.


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