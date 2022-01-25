Против СМИ возбуждено 60 судебных дел на основании клеветы и оскорблений: КЗСС подвел итоги года

2021 год для СМИ Армении, в связи с глубоким послевоенным общественно-политическим кризисом и ожесточенной борьбой на внеочередных парламентских выборах, был довольно напряженным периодом. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс», представляя годовой отчет комитета, заявил председатель Комитета защиты свободы слова Ашот Меликян.

«Журналисты и операторы часто становятся мишенью политиков, чиновников и граждан. Примечательно, что во время массовых митингов сторонники политических сил отождествляли СМИ с той политической силой, под эгидой которой, или под их покровительством они действовали. В результате всего этого проявлялась нетерпимость», - отметил Ашот Меликян.

В связи с такой напряженной обстановкой в 2021 году Комитет зафиксировал 18 случаев физического насилия в отношении представителей СМИ, в ходе которых пострадали 20 журналистов и операторов. Хотя в четвертом квартале 2021 года не было зарегистрировано ни одного случая физического насилия, а все остальные случаи были зарегистрированы в первые три квартала, Ашот Меликян считает, что общее количество вызывает беспокойство.

Касаясь новых судебных дел на основании клеветы и оскорблений, возбужденных против журналистов и СМИ, Ашот Меликян отметил, что их довольно много. В 2020 году таких исков было 61, в 2021 году - 60. Председатель комитета отметил, что в целом сохраняется та же тенденция.

«Истцы в качестве материальной компенсации обычно требуют максимальной компенсации. Очень мало случаев, когда они не требуют денежной компенсации, и хотят лишь публичного отказа. Что же касается подходов судов, то эти максимальные требования пока не еще выполняются», - сказал Ашот Меликян.

Председатель комитета обеспокоен сообщениями о нарушениях права на получение и распространение информации. В 2021 году зарегистрировано 99 таких случаев. В 2020 году этот показатель составлял 90. В связи с этим, СМИ в основном имеют проблемы с правоохранительными органами.