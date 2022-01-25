Верхний Ларс сегодня: дорога закрыта для трейлеров

На дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено передвижение грузовых машин. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.

В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. По информации департамента автодорог, ввести ограничения пришлось из-за снега и гололеда.

Для остального вида транспорта движение свободно.

Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.