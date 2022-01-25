В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии

Перебои с подачей электроэнергии начались во вторник в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате и Алма-Атинской области. Как передает Арменпресс, об этом сообщил новостной портал zakon.kz.

По информации администрации Алма-Аты, отключение произошло по линии казахстанской компании по управлению электрическими сетями "Кегок". "Упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях АО "Алатау жарык компаниясы" [региональная электропередающая компания]. Начаты работы по переподключению", - пояснили власти города.

В свою очередь корреспондент ТАСС в Киргизии сообщает, что большая часть Бишкека обесточена, также отсутствует электричество во втором по величине городе Оше и нескольких других городах. В Бишкеке отключено отопление, в некоторых районах нет воды.

Как передает корреспондент ТАСС, в Бишкеке перестали работать банкоматы, терминалы для безналичной оплаты в магазинах. Также из-за отсутствия интернета банки перестали проводить операции.

Министерство энергетики Узбекистана также сообщило об отключении электроэнергии в нескольких районах страны.

Как пояснили в ведомстве, часть страны осталась обесточена из-за произошедшего отключения электричества в Казахстане и Киргизии, так как три страны подключены к единой электросети.