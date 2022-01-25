Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол

Сотрудничество между Москвой и Пекином в энергетике носит глубокий и разносторонний характер, заявил российский посол в Китае Андрей Денисов.

Отдельно он отметил работу по возобновляемым источникам энергии и переработке энергетического сырья, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Это дает нам основания говорить о том, что между Россией и Китаем уже сформировался своего рода энергетический альянс", — подчеркнул дипломат на пресс-конференции.

Денисов назвал энергетику "основой двустороннего сотрудничества в материальной сфере", спрогнозировал сохранение высокого спроса на российский природный газ в Китае, а также рассказал, что сейчас стороны активно обсуждают новые проекты в сфере поставок голубого топлива.

В начале января "Новатэк" подписал договор с китайской Zhejiang Energy на 15 лет на поставку в год до миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) производства "Арктик СПГ 2".

"Газпром" поставляет в Китай газ по трубопроводу "Сила Сибири". Ее первый участок — от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем) протяженностью около 2200 километров — запустили в конце 2019 года, а второй — от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского почти а 800 километров — планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023-го. По условиям контракта с китайской CNPC, объемы поставок должны ежегодно наращиваться до выхода на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров к 2025 году. При этом обсуждается увеличение объемов экспорта до 44 миллиардов кубометров газа в год.

По информации Пекина, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2021 года вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов. Китайский экспорт за отчетный период увеличился на 33,8% в годовом выражении до 67,565 миллиарда долларов, поставки из России в КНР — на 37,5%, составив 79,322 миллиарда долларов.