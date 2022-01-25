Инвестиционная компания «Дайменшн» выбрана единственным создателем рынка акций АКБА банка

Одна из ведущих компаний по предоставлению инвестиционных услуг в Армении, ЗАО «Дайменшн», одним из крупнейших коммерческих банков Армении, АКБА банком, была выбрана единственным маркет-мейкером 500 000 простых акций, котирующихся на Армянской фондовой бирже.

В ноябре 2021 года АКБА банк успешно завершил первичное публичное размещение 10% от общего количества простых акций, в результате чего было выпущено 500 000 простых акций общим объемом 7,5 млрд драмов (около 15 млн долларов США). Уже в ноябре были исчерпаны все 500 000 выпущенных банком акций, что позволило более 5 200 гражданам стать акционерами банка. Данное размещение (IPO) стало самым успешным в истории фондовых рынков Республики Армения, привлекшим капитал самого широкого сегмента армянских инвесторов.

«Дайменшн» приобрела 2% от общего объема первичного размещения акций, став одним из основных инвесторов банка. В целях оценки акций АКБА банка как инвестиционного инструмента по инициативе «Дайменшн» будут публиковаться регулярные исследовательские отчеты, предоставляя инвесторам доступ к необходимой информации.

«Наши специалисты по анализу акций, институциональной торговле и по block trading посредством ежедневных котировок прозрачным и эффективным способом обеспечат ликвидность акций будущих акционеров АКБА банка», - сказал Микаел Маргарян, генеральный директор ЗАО «Дайменшн».

В декабре 2021 года собрание акционеров АКБА банка утвердило решение о листинге акций компании, согласно которому акции будут котироваться на Армянской фондовой бирже.

Об ОАО «АКБА банк». ОАО «АКБА банк» основано в 1996 году и входит в Финансовую группу АКБА. Банк является одним из ведущих финансовых учреждений Армении, предоставляющим своим клиентам универсальные банковские услуги. Банк имеет 63 филиала, более 400 000 клиентов, более 1 500 сотрудников. Членами ACBA Financial Group являются первая в Армении специализированная лизинговая компания, абсолютный лидер лизингового рынка ACBA Leasing, управляющая Фондом пенсионных фондов Amundi-ACBA Asset Management, которая является одним из двух управляющих фондами в Армении.

О ЗАО «Дайменшн». Компания «Дайменшн», основанная в 2018 году и предоставляющая широкий спектр консультационных, исследовательских и аналитических услуг в области ценных бумаг, стремится выступать в качестве надежного, проницательного и эффективного партнера по инвестиционным услугам в Армении, уделяя первоочередное внимание интересам клиентов и соблюдая высокие этические нормы. Компания имеет стабильные ценности, знающих акционеров и глобальную сеть.