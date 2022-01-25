Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов

Власти Австралии выкупили право на флаг аборигенов страны за 14 миллионов долларов (20 миллионов австралийских долларов), теперь его можно так же свободно использовать, как и национальный флаг. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал ABC News.

Дизайн флага - две полосы, красная и черная, в центре желтый круг - был разработан художником Гарольдом Томасом, а в 2018 году был выкуплен компанией WAM Clothing, не связанной с аборигенами. При любом использовании изображения флага фирма требовала плату и разрешение, отмечает телеканал.

Как заявил премьер Австралии Скотт Моррисон, теперь использование флага будет бесплатным для всех, но к нему стоит относиться с таким же уважением и достоинством, как и к флагу Австралии.

"Все австралийцы могут размещать флаг аборигенов на одежде, такой как спортивные майки, футболки, его можно рисовать на спортивных площадках, размещать на сайтах, картинках, использовать в цифровом виде, в любых СМИ без необходимости запрашивать разрешение или платить за использование", - цитирует телеканал премьера.