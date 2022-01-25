Чемпионат мира по водным видам спорта вновь отложен

Чемпионат мира по водным видам спорта переносится уже во второй раз.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Чемпионат мира по водным видам спорта должен был состояться с 16 июля по 1 августа 2021 года. В связи с переносом Олимпийских игр в Токио он также был перенесен на 13-29 мая 2022 года. И снова - перенос. Вследствие пандемии, чемпионат мира решено перенести еще на год - на 2023 г. Точные даты чемпионата 2023 года пока не определены.

На чемпионатах мира по водным видам спорта разыгрываются медали по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию.