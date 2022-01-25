В Армении за прошедший день подтверждено 1 332 случая заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 25 января в Армении всего подтверждено 353 731 случаев заражения COVID-19, 334 549 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 032 летальных исхода.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 9 625 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 5 713 тестов. Подтверждено 1 332 случая заражения COVID-19, вылечились 155 заболевших, есть 4 летальных исхода.

Всего проведено 2 685 238 тестирований.