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В Армении пройдет чемпионат по боксу среди взрослых

В Армении пройдет чемпионат по боксу среди взрослых

Сегодня стартует чемпионат Армении по боксу среди взрослых.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса. 25 января в 16:00 в спорткомплексе «Динамо» стартует чемпионат Армении по боксу среди взрослых, в котором примут участие более 80 спортсменов. Сегодня состоялись церемонии взвешивания и жеребьевки. Чемпионат Армении будет квалификационным. По результатам будет сформирована команда для подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в мае.


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