В Севане и Сараване идет снег: есть труднопроходимые и закрытые дороги
09:53, 25 Январь, 2022
По состоянию на утренние часы 25 января в Аштараке, Апаране, Арагаце, Артике, Ахуряне, Ашоцке, Котайке, Раздане, Севане и на перевалах Саравана идет снег. Все дороги покрыты снегом.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент.
Перевал Варденяц труднопроходим для пассажирских транспортных средств, для транспортных средств с прицепом - закрыт.
Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.
Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.
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