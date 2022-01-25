В Севане и Сараване идет снег: есть труднопроходимые и закрытые дороги

По состоянию на утренние часы 25 января в Аштараке, Апаране, Арагаце, Артике, Ахуряне, Ашоцке, Котайке, Раздане, Севане и на перевалах Саравана идет снег. Все дороги покрыты снегом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Дорожный департамент.

Перевал Варденяц труднопроходим для пассажирских транспортных средств, для транспортных средств с прицепом - закрыт.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.