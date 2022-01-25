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Арарат Мирзоян выедет в Люксембург

Арарат Мирзоян выедет в Люксембург

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 25-26 января с рабочим визитом будет находиться в Великом Герцогстве Люксембурга.

В ходе визита министр Мирзоян встретится с премьер-министром Люксембурга, председателем Палаты депутатов и министром иностранных дел.

В рамках рабочего визита Арарат Мирзоян посетит Университет Люксембурга.


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