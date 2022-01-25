Арарат Мирзоян выедет в Люксембург

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 25-26 января с рабочим визитом будет находиться в Великом Герцогстве Люксембурга.

В ходе визита министр Мирзоян встретится с премьер-министром Люксембурга, председателем Палаты депутатов и министром иностранных дел.

В рамках рабочего визита Арарат Мирзоян посетит Университет Люксембурга.