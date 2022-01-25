СМИ: КНДР запустила две крылатых ракеты в направлении Японского моря

Республика Корея заявила, что КНДР, предположительно, осуществила запуски двух крылатых ракет в направлении Японского моря. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военные источники.

По их информации, Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея в настоящее время анализирует характеристики этих ракет.