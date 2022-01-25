Европейские индексы снизились - 24-01-22

МОСКВА, 25 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 3.80% и составил 15011.13 пункта, французский CAC 40 снизился на 3.97% и составил 6787.79 пункта, британский FTSE снизился на 2.63% и составил 7297.15 пункта, а российский RTSI снизился на 8.11% и составил 1288.17 пункта.