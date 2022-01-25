Цены на цветные металлы - 24-01-22

ЛОНДОН, 25 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 января были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.98% и составила 3031.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.48% и составила 9775.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.97% и составила 2360.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.82% и составила 23050.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.60% и составила 42805.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.24% и составила 3597.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 72000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.