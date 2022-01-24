Армяно-российские отношения динамично развиваются: Никол Пашинян

Армяно-российские отношения развиваются динамично и как были, так и остаются стратегическими и союзническими. Эти отношения подкрепляются очень важной экономической составляющей - участием Армении и России в ЕАЭС. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.

«Надеюсь и убежден, что динамика развития отношений между Арменией и Россией не только сохранится, но и станет более эффективной», - сказал Пашинян.

Касаясь вопроса, какой он видит роль армян России в дальнейшем развитии армяно-российских отношений, Пашинян ответил, что армянская община может помочь, инвестируя в Армению, и очень важно, чтобы армянская община действительно хотела, чтобы армяно-российские отношения развивались, а не какие-то круги делали все в своих узких интересах, чтобы создавать проблемы в армяно-российских отношениях.