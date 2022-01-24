Байден обсудит с лидерами европейских стран кризис вокруг Украины

Президент США Джо Байден в понедельник проведет видеозвонок с лидерами стран Европы и обсудит продолжающийся кризис вокруг Украины, следует из рабочего расписания главы государства, которое обнародовал Белый дом. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно этим данным, в 15.00 по вашингтонскому времени (24.00 по ереванскому времени- пер.) у хозяина Белого дома состоится "защищенный видеозвонок с лидерами европейских стран в рамках консультаций... в ответ на наращивание Россией военной мощи возле границ Украины".

Участие в видеозвонке, как ожидается, также примут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также лидеры Франции, ФРГ, Италии, Польши и Великобритании.