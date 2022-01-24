Армения, скорее всего, примет приглашение принять участие в дипломатическом форуме в Турции: Пашинян

Армения, скорее всего, примет приглашение принять участие в дипломатическом форуме в Турции, в Анталии, но все зависит от ситуации, которая будет на тот момент. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.

Премьер-министр напомнил, что сформирован формат нормализации армяно-турецких отношений, уже состоялась первая встреча спецпредставителей. «Думаю, что если эта динамика сохранится, вполне вероятно, что Армения примет приглашение участвовать в этом форуме. Конечно, все зависит от ситуации, которая будет на тот момент, но, по крайней мере, после первой встречи возрастает вероятность того, что Армения примет приглашение, потому что, если разговор начался, то будет очень нелогично, если мы упустим эту возможность, тем более, что у нас будет возможность вести обсуждение в гораздо более широком контексте», - сказал Пашинян.

Он отметил, что все международное сообщество - Россия, ЕС, США, очень усердно поддерживает нормализацию армяно-турецких отношений, и Пашинян считает, что страны региона также очень заинтересованы в этом. «Да, мы поднимаем повестку дня мира, но я думаю, что все заинтересованы в повестке дня мира», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Армения также приглашена на дипломатический форум, который пройдет в Анталии с 11-го по 13 марта.