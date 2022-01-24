Пашинян о необходимости подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Между Арменией и Азербайджаном должен быть подписан мирный договор, но документ должен быть сформирован до его подписания, он должен быть результатом переговоров. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.

«Мы считаем, что эти переговоры должны состояться, Армения готова к ним», - сказал Пашинян. Он подчеркнул, что вся цель мирного процесса в Нагорном Карабахе заключалась в подписании мирного соглашения.

«Когда мы смотрим на документы переговоров, видим, что целью всего процесса было подписание мирного соглашения. У нас также есть мирная повестка дня, и мы должны преследовать повестку подписания мирного договора. Но нужно вести переговоры, прежде чем подписывать какой-либо договор. Армения готова к переговорам. В конце концов, обсуждение всех этих вопросов проводится именно с целью решения этих проблем», - заявил он.

Отвечая на вопрос, намерен ли официальный Ереван признать территориальную целостность Азербайджана и возможно ли достижение мира в регионе при наличии такой агрессивной риторики Азербайджана, Пашинян сказал: «Я хотел бы отметить некоторые нюансы при восприятии последних заявлений Азербайджана, которые не воспринимаются в наших реалиях, а также разграничить в этих заявлениях рациональный и эмоциональный аспекты.

Недавно во время нашего обсуждения один аналитик сделал очень важное наблюдение. Он обратил внимание на то, что из Азербайджана часто делаются заявления, которые являются зеркалом заявлений, сделанных в Армении после 1994 года. Например, когда Азербайджан объявляет, что карабахский вопрос решен. Этот аналитик обратил мое внимание на то, что на протяжении десятилетий после 1994 года из Армении и Арцаха делались заявления о том, что карабахский вопрос решен.

Часто звучат заявления о том, что Ереван азербайджанский город и т.д. Аналитик обратил мое внимание на то, что с 1994 года делается много заявлений о том, что Баку – армянский город. То есть в этих высказываниях есть некий элемент мести, и это надо учитывать. Такой эмоциональный фактор не очень полезен для процесса».

Касаясь обсуждений о том, должна ли Армения признать территориальную целостность Азербайджана, Пашинян констатировал, что существует соглашение, ратифицированное парламентом Армении в 1992 году, в котором говорится, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана и неприкосновенность его границ. Аналогичное соглашение относительно Армении ратифицировал и Азербайджан.

Он подчеркнул, что одним из мадридских принципов, который стал основой переговоров, является принцип территориальной целостности, который был принят обеими сторонами.

Говоря о повестке дня открытия для Армении и региона эпохи мирного развития, премьер-министр сказал: «Для нас это стратегическая повестка дня. Когда мы его приняли и зафиксировали в программе правительства, я много раз говорил, что мы понимаем, что это не только от нас зависит, но очевидно, что мы будем последовательно следовать этой повестке дня. Я хочу, чтобы мы смотрели на вопросы в рациональном ключе».