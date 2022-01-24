Не факт, что будут конституционные изменения: Пашинян выступает за то, чтобы не менять систему правления

Совсем не факт, что деятельность Комиссии по конституционным изменениям увенчается конституционными изменениями, а если и будут изменения в Конституции, то премьер-министр Пашинян лично считает, что должна быть сохранена парламентская система правления. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции.

«Совсем не факт, что в Армении произойдут конституционные изменения. То, что мы формируем комиссию по конституционным изменениям, вовсе не значит, что ее деятельность увенчается конституционными изменениями. Может возникнуть вопрос, зачем в таком случае создается комиссия по конституционным изменениям. У нас есть задача провести аудит нашей действующей Конституции после 4-х лет деятельности, посмотреть, какие есть возможности для ее улучшения, или нам нужно внести изменения в законодательство по итогам аудита Конституции», - сказал премьер-министр.

Касаясь вопроса о том, направлены ли предусмотренные изменения на изменение системы правления, например, на возврат к полупрезидентской системе правления, Пашинян высказал свою точку зрения: «Мое личное убеждение, что система правления не должна меняться. После революции 2018 года было много аргументов: было много людей, сил, которые уговаривали меня пойти на конституционные изменения, перейти на полупрезидентскую или президентскую систему. Было понятно, что после 2018 года, после таких изменений, была большая вероятность того, что изменения были бы приняты, и была большая вероятность, что после этого я бы выиграл президентские выборы. Но я был против, говоря, что это новая система, постоянно вносить изменения в конституцию — это нехорошо».