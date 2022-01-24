Премьер коснулся вопроса о выборе нового президента Армении

В обсуждениях вопроса о кандидате в президенты Армении необходимо найти такие решения, чтобы между президентом, правительством и парламентским большинством существовала гармония. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-пресс-конференции в ответ на вопрос о возможном кандидате.

«Я узнал о намерении президента уйти в отставку за несколько часов до его официального заявления, а наша политическая команда узнала позже. Мы никогда раньше не обсуждали эту тему. Понятно, что это надо серьезно обсудить. В ходе обсуждений мы должны руководствоваться опытом последних 4 лет.

Могу сказать свое заключение, что мы должны идти к таким решениям, чтобы была гармония между президентом, правительством и парламентским большинством. Особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами. Думаю, что должна быть такая ситуация, когда парламент, правительство и президент чувствуют себя связанными общей ответственностью», - сказал Никол Пашинян.

По словам премьер-министра, из-за отсутствия гармонии возникли очень серьезные проблемы. В частности, в контексте заявления Генштаба ВС Армении, по мнению Никола Пашиняна, народ оказался на грани потери своей государственности.

«Очень важно, чтобы у нас не было таких ситуаций. Думаю, у нас нет кризисной ситуации и рисков в вопросе выбора президента. «Гражданский договор» (правящая партия - ред.) может избрать президента как минимум во втором туре. Не думаю, что нам стоит идти на эксперименты. Мы должны идти к гармонии во имя Республики Армения», - сказал премьер-министр.