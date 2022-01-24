Пашинян коснулся отставки президента Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает уместным комментировать содержащиеся в заявлении президента Армена Саркисяна мотивы отставки. Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал в ходе онлайн-пресс-конференции.

«Решение было принято президентом. Я узнал об этом за несколько часов до того, как заявление было обнародовано. Он позвонил мне вчера за 3,5 часа до публикации заявления, и мы поговорили об этом. Я спросил президента Республики, он обсуждает со мной этот вопрос или сообщает мне, что принял решение. Я пытался понять, подлежит ли решение обсуждению или нет. После этого он сказал, что принял решение», — сказал Пашинян.

Он отметил, что позиция президента Республики относительно Конституции всегда была известна. «Во время предыдущей пресс-конференции, когда мы обсуждали тему конституционных изменений, я сказал, что моя позиция в этом плане незначительно или существенно отличается от позиции президента Республики. Но также хочу подчеркнуть, что после 2018 года, когда Армен Саркисян был избран президентом Республики, а затем я был избран премьер-министром, в Конституции не произошло никаких изменений ни в одном положении, касающемся полномочий президента Республики. За все это время правила не менялись», — сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что заявление об отставке президента отмечены ее мотивам. «Я принимаю эти объяснения во внимание и не считаю уместным комментировать их», - сказал он, добавив, что каждое должностное лицо сам решает, на основании чего такие решения должны приниматься.

Коснувшись сообщения издания «Hetq» о том, что Армен Саркисян в период своего президентства был гражданином Сент-Китса и Невиса, Пашинян сказал, что был проинформирован об этой публикации до пресс-конференции, но еще не ознакомился с подробностями. Он отказался комментировать публикацию, добавив, что ею займутся соответствующие органы.