Госминистр Арцаха вручил госнаграды священнослужителям монастыря Дадиванк

Государственный министр Республики Арцах Атак Бегларян вместе с предводителем Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви епископом Вртанесом Абраамяном 24 января принял некоторых священнослужителей, прослуживших в монастыре Дадиванк около восьми месяцев.

«Я поблагодарил их за миссию и вручил государственные награды от имени президента Республики Арцах», - как сообщает Арменпресс, отметил Бегларян.