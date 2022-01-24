Госминистр Арцаха вручил госнаграды священнослужителям монастыря Дадиванк
18:21, 24 Январь, 2022
Государственный министр Республики Арцах Атак Бегларян вместе с предводителем Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви епископом Вртанесом Абраамяном 24 января принял некоторых священнослужителей, прослуживших в монастыре Дадиванк около восьми месяцев.
«Я поблагодарил их за миссию и вручил государственные награды от имени президента Республики Арцах», - как сообщает Арменпресс, отметил Бегларян.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм