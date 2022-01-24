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Госминистр Арцаха вручил госнаграды священнослужителям монастыря Дадиванк

Госминистр Арцаха вручил госнаграды священнослужителям монастыря Дадиванк

Государственный министр Республики Арцах Атак Бегларян  вместе с предводителем Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви епископом Вртанесом Абраамяном 24 января принял некоторых священнослужителей, прослуживших в монастыре Дадиванк около восьми месяцев. 

«Я поблагодарил их за миссию и вручил государственные награды от имени президента Республики Арцах», - как сообщает Арменпресс, отметил Бегларян.


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