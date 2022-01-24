В 2022 году правительство Армении предоставит Арцаху бюджетную помощь в размере 144 млрд драмов: Никол Пашинян

Под совместным председательством премьер-министра Никола Пашиняна и президента Республики Арцах Араика Арутюняна состоялось совещание, посвященное решению социальных и инфраструктурных проблем в Арцахе.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в совещании приняли участие вице-премьер Армении Мгер Григорян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, заместитель министра финансов Ваге Ованнисян, министр финансов Арцаха Ваграм Багдасарян и постоянный представитель Арцаха в Армении Сергей Казарян.

Приветствуя присутствующих, премьер-министр Пашинян, в частности, отметил:

“Многоуважаемый господин президент,

Уважаемые коллеги,

Рад видеть вас. Мы находимся на очень важной стадии сотрудничества с Арцахом. После 44-дневной войны правительство Армении намного активнее принимает участие в решении социально-экономических проблем Арцаха. И, если я правильно помню, бюджет Арцаха на 2022 год беспрецедентен, что, в принципе, естественно, потому что послевоенное восстановление, прежде всего, очень важно, и конечно, оно потребует от нас больших усилий. И я считаю это естественным.

Хочу подчеркнуть, что в 2022 году правительство Армении предоставит Арцаху бюджетную помощь в размере около 144 млрд драмов. В 2021 году эта цифра превысила 100 млрд драмов. Очень важно, и мы много раз обсуждали это, чтобы мы параллельно переходили от стадии управления возможным социальным кризисом к логике развития и пытались выстроить наше сотрудничество в этой логике, чтобы реализовать в Арцахе программы развития.

Я очень рад этому обсуждению. Кстати, это не первое наше обсуждение на эту тему. У нас было много обсуждений, некоторые из них были рабочими и не освещались, другая часть - освещалась. Думаю, в целом можно констатировать, что программы реализуются эффективно.

Хочу напомнить также, что после войны у нас, конечно, были большие опасения по поводу социального положения и всего остального. Конечно, понятно, что социальная ситуация не только в Арцахе, в Армении не такая, как нам хотелось бы, но речь идет об управляемости ситуации в целом. Особенно сегодня много говорится о социальной ситуации и инфляции: это, по сути, глобальное явление из-за ковида, и мы не можем рассматривать эту проблему в отдельности.

Ко всему этому прибавились война и последствия войны. И в этом смысле можно сказать, что, по крайней мере, нам удалось совместными усилиями сохранить ситуацию в определенном диапазоне контролируемости, чтобы в послевоенной обстановке не возникало гуманитарных кризисов”.

Президент Арцаха Араик Арутюнян в своей речи отметил:

“Господин премьер-министр,

Прежде всего, хочу еще раз поблагодарить правительство Республики Армения за решение социальных проблем во время войны и в послевоенный период. Никаких проблем со здравоохранением, проживанием и прочими вопросами не было, независимо от предоставляемых социальных выплат и их объемов. Мы всегда чувствовали, что отношение правительства Армении, его членов и вообще всех должностных лиц всегда было таким, что народ Карабаха всегда видел эту поддержку в этот трудный период. И в послевоенный период мы сделали все, чтобы суметь решить самую сложную нашу проблему – дать возможность перемещенному населению найти убежище в первую очередь в Арцахе, найти временное убежище в Армении, и, конечно же, затем найти радикальные решения.

Господин премьер-министр, отмечу, что в 2022 году в бюджет Арцаха будет направлено 140 млрд драмов в виде межгосударственного кредита и прямых грантов. Кроме того, правительство Армении через программы министерства труда и социальных вопросов напрямую реализовало многочисленные социальные программы. Поэтому цифра очень большая, и благодаря им удалось предотвратить эмиграцию и уже сегодня решить еще более важные проблемы.

Хочу отметить, г-н премьер-министр, что уже построено и передано в основном перемещенным семьям жертв войны, а также нуждающимся семьям 300 квартир. Начато строительство еще 3000 квартир. Из старого фонда, из свободного фонда в селах мы отремонтировали около 500 домов, уже идет проектирование около 2000 квартир, строительство которых мы должны начать в 2022 году. Т.е. благодаря этой программе строительства 5000 домов, в том числе посредством ремонта нежилых домов из старого фонда, мы в основном решим поставленную перед нами задачу.

Кстати, господин премьер-министр, отмечу, что да, в случае 144 млрд драмов мы сможем решить существующие проблемы, и не только жилищные. Мы начали очень амбициозные программы: уже строится трубопровод Бадара-Степанакерт, который полностью решит проблему качественной питьевой воды не только в Степанакерте, но и в строящихся населенных пунктах, часть из которых находится в окрестностях Степанакерта.

В то же время уже началось строительство водохранилища Бадары, что является беспрецедентным событием в истории независимого Арцаха. Близятся к завершению работы по строительству канала Советар, который даст возможность орошать дополнительных 3000 га земель. И в то же время, как Вы отметили, в контексте реализации экономических программ мы проводим работы в плане многочисленных артезианских скважин, чтобы сельское хозяйство, которое должно стать локомотивом нашей общей экономики, двигалось вперед.

По части “Base Metals” отмечу, что компания уже работает на 70-80%, как и было запланировано. Решен вопрос водо- и энергообеспечения, по части доходов государственного бюджета, если в 2021 году планировалось 17 млрд, то мы выполнили 34 млрд. В этом году мы запланировали 40 млрд, но, конечно, наши ожидания гораздо выше. Параллельно мы развиваем тепличные хозяйства и другие направления в рамках различных благотворительных программ и сотрудничества.

В целом, господин премьер-министр, темпы жилищного строительства соответствуют тем объемам, которые мы вместе обсуждали. Параллельно Всеармянский фонд “Айастан” строит 1061 квартиру, а также осуществляет другие инфраструктурные проекты: проведение водопроводов в селах и асфальтирование. Нам удалось решить самую главную проблему - проблему с электроэнергией, и удалось до сегодняшнего дня поддерживать ситуацию практически бесперебойно, потому что это было сложно в плане мощности и т.д. Если не будет форс-мажора, то эта проблема будет решена. Мы также смогли обеспечить “Base Metals” необходимой электроэнергией.

В целом хотел бы выразить удовлетворение, господин премьер-министр, в плане налаженного сотрудничества. Мы всегда на связи с ответственными лицами. Спасибо”.