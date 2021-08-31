Предстоящие на 25 января мероприятия
17:40, Январь 24, 2022
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- 17:40 Предстоящие на 25 января мероприятия
- 17:30 Коронавирусом в мире заразились более 351 млн человек
- 17:23 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-01-22
- 17:22 Азиатские индексы снизились - 24-01-22
- 17:18 Литва и Латвия поставят Украине американские зенитно-ракетные комплексы Stinger
- 17:03 МИД Ирана не исключил достижения соглашения по обмену заключенными с США
- 17:00 Министерство юстиции Беларуси заинтересовано опытом Армении в цифровизации сферы ЗАГС
- 16:47 Кристине Григорян избрана на пост Защитника прав человека
- 16:41 Центр Гамалеи получил разрешение на исследования "Спутника V" для детей
- 16:24 Ожидается резкий рост случаев заболевания COVID-19, специалисты призывают к вакцинации
- 16:21 Министр обороны Азербайджана выедет в Иран
- 16:00 Четверо членов правительства Грузии заболели коронавирусом
- 15:57 В Шогакате строятся две солнечные фотовольтовые станции мощностью в 10 мегаватт
- 15:51 СМИ: президент Буркина-Фасо не захвачен военными, а остается под охраной жандармерии
- 15:45 КГД опубликовал список 1 000 крупных налогоплательщиков: его возглавляет Зангезурский медно-молибденовый комбинат
- 15:44 В Стокгольме заявили, что Швеция пока не собирается вступать в НАТО
- 15:34 В Национальном собрании Армении проходит голосование кандидатуры на должность Омбудсмена
- 15:22 В Ирландии заявили, что учения России у берегов страны не приветствуются
- 14:49 ВОЗ сообщила, что в 34 странах от ковида привиты менее 10% населения
- 14:39 НАТО усилит присутствие в Восточной Европе
- 14:25 Вакцинация, даже при меняющихся штаммах, показала свою эффективность
- 14:13 Хуситы атаковали ОАЭ и Саудовскую Аравию множеством ракет и беспилотников
- 13:47 Специалист по инфекциям спрогнозировал окончание пандемии
- 13:08 Для оказания медицинской помощи раненым солдатам в 2021 году было выделено 6 млрд 700 млн драмов
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