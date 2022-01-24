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Азиатские индексы снизились - 24-01-22

Азиатские индексы снизились - 24-01-22

ТОКИО, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.24% и составил 27588.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.14% и составил 1929.87 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.04% и составил 3524.11 пункта, а HANG SENG снизился на 1.24% и составил 24656.46 пункта.


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