МИД Ирана не исключил достижения соглашения по обмену заключенными с США

Иранская сторона не исключает достижения соглашения по обмену заключенными с США, однако этот вопрос должен обсуждаться отдельно от ядерной сделки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Что касается положения иранских граждан, находящихся [в тюрьмах] в США, то мы с первого дня заявляли о нашей обеспокоенности по этому вопросу. <...> Эта тема остается в нашей повестке, однако, естественно, что это разные вопросы (речь об обмене заключенных и возвращении к ядерной сделке - прим. ТАСС)", - сказал он. Дипломат добавил, что "если противоположная сторона проявит желание, то соглашение по обоим вопросам возможно в кратчайшие сроки".

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по вопросам Ирана Роберт Малли в интервью агентству Reuters заявил, что Вашингтон вряд ли заключит соглашение с Тегераном по ядерной сделке, если иранская сторона не освободит четырех граждан США. По утверждению американцев, исламская республика держит этих людей в заложниках.

В ответ государственное иранское агентство IRNA сообщило, что подобные заявления американской стороны только осложняют достижение соглашения. В статье отмечается, что, с одной стороны, Вашингтон говорит о необходимости ускорить переговорный процесс, но с другой - выдвигает условия, которые фактически саботируют диалог.