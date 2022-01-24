Кристине Григорян избрана на пост Защитника прав человека

Национальное собрание Армении избрало Кристине Григорян на пост Защитника прав человека.

Как сообщает «Арменпресс», результаты голосования огласил председатель счетной комиссии Нарек Бабаян.

Из 107 депутатов НС в голосовании приняли участие 68 депутатов, все проголосовали за кандидатуру Кристине Григорян. Оппозиция в голосовании участия не принимала.

Кристине Григорян вступит в должность после принесения присяги, на следующий день после истечения срока полномочий действующего Омбудсмена.

Срок полномочий действующего Защитника прав человека Армана Татояна истекает 23 февраля, на следующий день после окончания его полномочий Григорян вступит в должность Защитника прав человека.

Кристине Григорян была выдвинута фракцией «Гражданский договор».

Кристине Григорян имеет более 12 лет профессионального опыта, в основном в государственных органах, в аппарате Национального собрания, в Министерстве юстиции, в аппарате первого вице-премьера. В июле 2019 года она была назначена заместителем министра юстиции, с апреля 2021 года она на должности первого заместителя министра юстиции. 20 января 2022 года Кристине Григорян была освобождена с должности первого заместителя министра.