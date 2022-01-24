Минздрав РФ выдал центру им. Гамалеи разрешение на проведение клинических испытаний вакцины "Гам-Ковид-Вак-М" для детей, следует из данных государственного реестра разрешений на исследования лекарственных препаратов.

Речь идет о разрешении на проведение I-III фаз исследования по оценке безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Гам-КОВИД-Вак М" у детей", отмечается в реестре, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно представленным данным, в исследовании должны принять участие 2200 добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года.

20 декабря глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что досье на проведение клинических исследований вакцины против коронавируса "Спутник М" для детей от 6 до 11 лет уже подано в Минздрав, испытания должны занять около трех месяцев.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вариант препарата для подростков от 12 до 17 лет. Она представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. На прошлой неделе регионы начали сообщать о поступлении первых партий препарата в медучреждения.