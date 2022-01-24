Ожидается резкий рост случаев заболевания COVID-19, специалисты призывают к вакцинации

В Армении поднимается очередная волна COVID-19, преобладающим будет высококонтагиозный штамм омикрон. Об этом на пресс-конференции в «Арменпресс» сообщила инфекционист, заведующая отделом инфекционных болезней и эпидемиологии Национального института здравоохранения Наринэ Саркисян.

«Ожидается резкий рост заболеваемости, это произойдет в короткие сроки. В связи с ростом новых случаев заболевания, увеличится и количество людей, нуждающихся в стационарном лечении, что будет большой нагрузкой для системы здравоохранения», - сказала Нарине Саркисян.

Доктор представила некоторые симптомы штамма омикрон: чрезмерная слабость, боль в горле, насморк, головная боль и др. Есть симптомы, которые могут сохраняться до трех месяцев, особенно слабость, кашель.

Сегодня в Армении распространены и штаммы грипа. Советник по семейной медицине Министерства здравоохранения РА Самвел Айрумян отметил, что их можно перепутать. Многие могут принять болезнь за грипп, а на самом деле это будет омикрон.

«Надо обратиться к врачу, сдать тест, быть под контролем. Сейчас наблюдается рост заболеваемости. Омикрон более заразен, и чаще им заражаются дети. В основном поражаются верхние дыхательные пути, количество пневмоний невелико, но ничего нельзя исключать», - сказал Самвел Айрумян. По его словам, страны с высоким процентом вакцинации легче преодолевают последствия, вызванные штаммом омикрон.

Как и при всех вспышках, необходимо сделать прививку и соблюдать противоэпидемические правила. Чтобы сделать процесс вакцинации более доступным, в прошлом году были открыты мобильные пункты вакцинации. Андраник Ароян, специалист отдела электронного здравоохранения Национального института здоровья, отметил, что они доказали свою эффективность.

«Во-первых, относительно уменьшились очереди в поликлиниках, кроме того, многим людям стало удобнее получить прививку», - сказал Андраник Ароян. В Ереване имеется 6 мобильных пунктов вакцинации, ежедневно проводится по 200-250 прививок.

Специалисты призывают делать прививки и соблюдать противоэпидемические правила. Коллективный иммунитет требует уровня вакцинации более 70%.