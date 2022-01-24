Министр обороны Азербайджана выедет в Иран

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 25 января отправится в Исламскую Республику Иран.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают азербайджанские СМИ.

За несколько дней до запланированного визита министра обороны Азербайджана Баку и Тегеран обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества, посол Азербайджана в Иране Али Ализаде встретился с министром обороны Ирана, генерал-майором Мохаммадом Аштиани.