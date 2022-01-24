Четверо членов правительства Грузии заболели коронавирусом

Коронавирус подтвердился у четырех членов правительства Грузии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

На заседании правительства по состоянию здоровья в понедельник не было министра образования и науки Михаила Чхенкели, министра регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе, министра сельского хозяйства и инфраструктуры Левана Давиташвили и министра обороны Джуаншера Бурчуладзе.

Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванной новым штаммом "омикрон", который выявили в стране в конце прошлого года – 20 декабря 2021 года. Прирост новых случаев инфицирования в январе бьет рекорды. Последний такой случай был зафиксирован в минувшую субботу – 11 039 больных.

При этом достаточно медленные темпы вакцинации. За десять месяцев, после появления вакцин в Грузии, привились лишь 42% взрослого населения.