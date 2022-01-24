В Шогакате строятся две солнечные фотовольтовые станции мощностью в 10 мегаватт

На территориях поселков Агберк и Шогакат укрупненной общины Шогакат Гегаркуникской области строятся две солнечные фотоэлектрические станции мощностью в 10 мегаватт.

Как сообщила «Арменпресс» глава общины Шогакат Сулико Шушанян, станции будут сданы в эксплуатацию в мае-июне 2022 года.

«В настоящее время мощность солнечных фотоэлектрических станций, работающих в Шогакате и подключенных к общей сети, составляет 34 мегаватта. После запуска станций «Агберк» и «Шогакат» мы уже будем иметь станции общей мощностью в 44 мегаватта. Кроме того, проектируются еще 4 электростанции мощностью по 18 МВт, строительство которых, скорее всего, начнется уже в этом году. Во время строительства станций «Агберк» и «Шогакат» было создано 140-150 временных рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию станций будет 15-20 постоянных рабочих мест», - рассказала Сулико Шушанян.

Хосров Хлгатян