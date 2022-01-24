В Стокгольме заявили, что Швеция пока не собирается вступать в НАТО

Швеция не намерена в настоящее время запрашивать членство в НАТО, но подтвердит генсеку альянса Йенсу Столтенбергу свое право самостоятельно выбирать линию обеспечения собственной безопасности, как передает Арменпресс, об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза.

В понедельник в Брюсселе также должна пройти встреча генсека НАТО с главами МИД Швеции и Финляндии.

"Вместе с коллегой из Финляндии во время встречи с генсеком НАТО мы представим свой анализ ситуации, мы поговорим более детально о том, что важно для Швеции и Финляндии, к примеру, о том, что в любой ситуации мы должны иметь право выбирать свою линию обеспечения безопасности… В настоящее время мы не имеем намерения запрашивать членство в НАТО… Сейчас этот вопрос не рассматривается", - сообщила она.