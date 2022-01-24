КГД опубликовал список 1 000 крупных налогоплательщиков: его возглавляет Зангезурский медно-молибденовый комбинат

Налоговый орган опубликовал информацию о налогах, заплаченных 1 000 крупными налогоплательщиками за январь-декабрь 2021 года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет государственных доходов.

1000 крупных налогоплательщиков за 12 месяцев 2021 г. в государственный бюджет заплатили более 1 трлн 206 млрд драмов. Сумма платежей, произведенных в налоговый орган, составила более 989 млрд 980 млн драмов, а сумма платежей, произведенных в таможенный орган, составила более 216 млрд 881 млн драмов.

Список 1 000 крупнейших налогоплательщиков возглавляет Зангезурский медно-молибденовый комбинат (48 842 019). Вторым по объему выплат налогоплательщиком является «Газпром Армения» (47 825 132). В первую десятку также вошли «Аппарат Министерства обороны РА» (42 656 806), «Гранд Тобако» (42 157 046), «ГеоПроМайнинг Голд» (20 839 147), «Интернэшнл Масис Тобако» (20 235 400), «СиПиЕс Ойл» (18 139 549), «МТС Армения» (15 715 402), «Флеш» (15 482 097) и «Техут» (15 325 378).

Список опубликован на основании критериев, установленных постановлением правительства Республики Армения, в частности, в список включены государственные и общинные административные учреждения.