В Национальном собрании Армении проходит голосование кандидатуры на должность Омбудсмена

Национальное собрание выбирает Защитника прав человека. Как передает «Арменпресс», голосование - закрытое, тайное.

Голосование началось в 15:30 и продлится до 16:30.

Кандидатом на должность Защитника прав человека является Кристине Григорян. Она выдвинута правящей фракцией «Гражданский договор».