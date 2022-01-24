В Национальном собрании Армении проходит голосование кандидатуры на должность Омбудсмена
Национальное собрание выбирает Защитника прав человека. Как передает «Арменпресс», голосование - закрытое, тайное.
Голосование началось в 15:30 и продлится до 16:30.
Кандидатом на должность Защитника прав человека является Кристине Григорян. Она выдвинута правящей фракцией «Гражданский договор».
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