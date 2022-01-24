В Ирландии заявили, что учения России у берегов страны не приветствуются

Глава МИД Ирландии Саймон Коувен завил, что уведомил посла РФ в республике о том, что российские военные учения у ирландского побережья не приветствуются, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Коувен перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза заявил, что Ирландия получила уведомление от России о проведении военных учений в 240 километрах от побережья Ирландии.

"Я дал понять послу России в Ирландии, что они не приветствуются. Это не время для того, чтобы повышать военную активность и напряженность в контексте того, что происходит с (Украиной - ред.) и на Украине в настоящий момент", - сказал он.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.