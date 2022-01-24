ВОЗ сообщила, что в 34 странах от ковида привиты менее 10% населения

Поставленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цель достичь 70-процентного охвата населения во всех странах прививками от коронавируса к середине 2022 года все еще далека от достижения: в 86 странах вакцинировано менее 40% жителей, а в 34 государствах - менее 10%. Как передает Арменпресс, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Женеве гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы все еще далеки от достижения 70-процентного охвата [вакцинацией] во всех странах", - сказал он, добавив, что "34 государства все еще не смогли вакцинировать [и] 10% своего населения, а 86 государств вакцинировали менее 40%".