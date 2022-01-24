НАТО усилит присутствие в Восточной Европе

НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте альянса.

"Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее", — указывается там.

В частности:

Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву;

Испания отправляет корабли и думает об отправке истребителей в Болгарию;

Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию;

Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность;

США изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге альянса.

В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.