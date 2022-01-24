НАТО усилит присутствие в Восточной Европе
НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте альянса.
"Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее", — указывается там.
В частности:
Дания посылает фрегат в Балтику и четыре истребителя F-16 в Литву;
Испания отправляет корабли и думает об отправке истребителей в Болгарию;
Франция заявила о готовности перебросить силы в Румынию;
Нидерланды посылают два истребителя F-35 в Болгарию и переводят корабль и наземные силы в боевую готовность;
США изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге альянса.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.
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