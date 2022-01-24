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Хуситы атаковали ОАЭ и Саудовскую Аравию множеством ракет и беспилотников

Хуситы атаковали ОАЭ и Саудовскую Аравию множеством ракет и беспилотников

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) атаковало минувшей ночью территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии "большим количеством" баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом, как передает телеканал Almasirah, как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник официальный представитель ВС мятежников генерал Яхья Сариа.

В частности, по его словам, в ОАЭ ракетным обстрелам подверглась база ВВС "Ад-Дафра" (в 30 км к юго-западу от Абу-Даби) и "другие важные цели в столице врага". "Кроме того, жизненно важные объекты были атакованы большим количеством дронов "Самад-3" в Дубае", - сказал Сариа.

Он также утверждал, что целью БЛА и ракет хуситов стали несколько саудовских военных баз и ряд объектов Джизане и Асире. Представитель мятежников, подтвердив "полную готовность вооруженных сил расширять масштабы операций на предстоящем этапе", рекомендовал иностранным компаниям и инвесторам покинуть ОАЭ, поскольку они "перестали быть безопасной страной".

 


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