Для оказания медицинской помощи раненым солдатам в 2021 году было выделено 6 млрд 700 млн драмов

В рамках программы, предусмотренной для оказания реабилитационной медицинской помощи раненым солдатам, в 2021 году было выделено 3 млрд 296 млн драмов. В течение года предусмотренная общая сумма постоянно пересматривалась. В итоге, она составила 6 млрд 700 млн драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 24 января сказала министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Она подчеркнула, что в 2021 году, в связи с послевоенной ситуацией, в центре внимания министерства было полное предоставление медицинской помощи раненым солдатам. Размер предоставленной суммы говорит о том, что объем медицинской помощи военнослужащим и их семьям значительно увеличился.

«Должна сказать, что эта программа по своим механизмам финансирования в определенной степени отличается от наших общих программ. Она финансируется по принципу оферты, то есть по степени предоставления услуг, и, можно сказать, не ограничена годовыми бюджетными рамками», - сказала Аванесян, добавив, что выбран этот механизм финансирования программы, исходя из важности этого вопроса.