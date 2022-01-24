Умер французский модельер и фотограф Тьерри Мюглер

Французский модельер Тьерри Мюглер, создатель одноименного дома моды, так же известный дизайнер и фотограф, скончался в возрасте 73 лет.

"Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине господина Манфреда Тьерри Мюглера, которая произошла в воскресенье, 23 января 2022 года", — как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на странице модельера в Facebook.

Агент кутюрье заявил Франс Пресс, что модельер скончался "по естественным причинам".

Тьерри Мюглер родился во французском Страсбурге в 1948 году. Он был дизайнером одежды и организовывал модные показы, проводил зрелищные шоу. В 1980-е-1990-е годы Мюглер приобрел международную известность, его коллекции были успешны на мировом уровне. В 1990-е годы он отошел от мира моды и полностью покинул эту сферу в 2002 году. Тогда он переключился на другие области творчества: фотографию, создание костюмов для шоу, дизайном флаконов для духов.