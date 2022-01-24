Армения и Австрия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Как передает «Арменпресс», Республика Армения и Австрийская Республика установили двусторонние дипломатические отношения ровно 30 лет назад, 24 января 1992 года. В этот день стороны подписали совместное заявление об установлении дипломатических отношений.

Армения и Австрия сотрудничают как в двустороннем формате, так и в международных организациях - ООН, ОБСЕ и в др.

За 30 лет правительства Армении и Австрии подписали 12 соглашений о сотрудничестве, взаимопомощи и партнерстве и 6 меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве.

Всего с армянской стороны было 14 официальных визитов в Австрию, в том числе на уровне президентов и премьер-министров. Последним был рабочий визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшийся в 2019 году. Премьер-министр в рамках этого визита при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ должен был провести переговоры с Президентом Азербайджана. Никол Пашинян встретился в Вене и с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беленом.

Чрезвычайным и полномочным послом Армении в Австрии является Армен Папикян, который назначен на эту должность в 2018 году. Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в Армении - Алоис Краут (резиденция в Вене). В 2016 году Герхард Шаубергер был назначен главой Офиса Австрийского агентства развития в Армении.

Армяне поселились на территории Австрийской империи еще в 17 веке. Армянская община стала больше после Геноцида армян 1915 года. Согласно открытым источникам, в настоящее время в Австрии проживает около 7 000 армян, подавляющее большинство из которых живут в столице Вене. Здесь действуют 2 армянские Церкви: Святого Спасителя и Святой Рипсиме, Гимназия Конгрегации Мхитаристов, субботняя школа «Ованес Шираз».

Кстати, Кирилл Демьян, родившийся в городе Арменополис (ныне Герла), основанном армянами, переселившимися из Киликии в Румынию в XVI веке, в Австрии в 1820-е годы, вместе со своими сыновьями создал известный музыкальный инструмент аккордеон, официально запатентовав его 23 мая 1829 года. Инструменты Демьяна сегодня выставлены в Венском Доме музыки.

Австрия признала Геноцид армян накануне 100-летия Геноцида армян 22 апреля 2015 года. В этот день все шесть фракций Парламента Австрии после минуты молчания выступили с совместным заявлением о признании и осуждении Геноцида армян.