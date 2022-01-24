В Армении за прошедший день подтверждено 688 случаев заражения COVID-19, летальных исходов нет

По состоянию на 11:00 21 января в Армении всего подтверждено 352 399 случаев заражения COVID-19, 334 394 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 028 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 454 пациента.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 612 тестов. Подтверждено 688 случаев заражения COVID-19, вылечились 175 заболевших, летальных исходов нет.

Всего проведено 2 679 525 тестирований.