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В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 819 841 граждан

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 819 841 граждан

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 819 841 граждан.

 Как сообщает «Арменпресс», вего в Армении сделано 1 млн 825 382 вакцинаций.

Согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения, два компонента вакцины получили 999 891 человек

Третий компонент вакцинации: бустерную дозу получили 5 650 человек.


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