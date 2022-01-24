В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 819 841 граждан
В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получили 819 841 граждан.
Как сообщает «Арменпресс», вего в Армении сделано 1 млн 825 382 вакцинаций.
Согласно данным, опубликованным Министерством здравоохранения, два компонента вакцины получили 999 891 человек
Третий компонент вакцинации: бустерную дозу получили 5 650 человек.
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