Российские миротворцы вручили подарки детям одного из сел в Карабахе

Российские миротворцы оказали гуманитарную помощь более 50 детям из малообеспеченных семей в селе Кочогот Нагорного Карабаха, как передает Арменпресс, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в рамках гуманитарной акции вручили детям подарки.

"Сегодня была проведена гуманитарная акция в поселке Кочогот Мардакертского района. 54 ребенка получили подарки и 40 кг конфет", - приводит ведомство слова представителя российского миротворческого контингента Александра Кудрина, отметившего, что также планируется проведение гуманитарной акции в поселке Дженетек Мардакертского района.

Отмечается, что специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в первом квартале 2022 года проведут вместе с благотворителями более 30 гуманитарных акций для нуждающихся жителей в городах и отдаленных районах Нагорного Карабаха.