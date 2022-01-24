“Новая книга” - 45/21: Аракел Семирджян, Эрих Мария Ремарк, Робин Шарма

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Аракел Семирджян: Синевласый Кёрес: куда?

В книге представлена 30-летняя история Армении, последние советские годы и первые годы независимости. В этом смысле книга написана с пророческим цинизмом. Герой книги, стоящий на перекрестке двух эпох, передает два образа разрушения. Издательство: «Антарес».

Переводная литература

Эрих Мария Ремарк: Возвращение

«Возвращение» - одно из малоизвестных произведений Эриха Марии Ремарка. В нем рассказывается о возвращение немецких солдат после Первой мировой войны к мирной жизни.

Этот роман является продолжением романа «На Западном фронте без перемен». Он вначале частично был опубликован в берлинском журнале «Vossische», затем был издан в «Propyläen». После публикации книга вызвала волну критики. В 1933 г. нацисты публично сожгли роман «На Западном фронте без перемен». Перевод: Вануи Багманян; Издательство: «Edit Print».

Документальная литература

Робин Шарма: Клуб 5 часов утра

«Клуб 5 часов утра» - мотивационная работа. Шарма пытается приучить читателя просыпаться рано утром. Следование примеру героев Шармы поможет стать успешным, счастливым, и даже любимым. Путешествия героев, полные интересных приключений, делают книгу очень интересной. Издательство: «Букинист».

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.