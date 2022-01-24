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Президент Армении может в течение недели отозвать свое заявление об отставке

Президент Армении может в течение недели отозвать свое заявление об отставке

В случае, если президент Республики Армения Армен Саркисян в течение недели не отзовет свое заявление об отставке, председателем Национального собрания составляется и подписывается протокол о прекращении его полномочий, отставка президента считается принятой с момента его опубликования. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании НС заявил спикер НС Ален Симонян, выступая с сообщением о заявлении президента РА об отставке.

Он сообщил, что президент Республики Армения подал заявление об отставке согласно статье 142 Конституции, части 1 статьи 147 Регламента НС. «Согласно Регламенту НС, если в течение недели после оглашения отставки соответствующее должностное лицо отзывает свое заявление об отставке, то председатель НС выступает с заявлением об этом. А если он не отзывает заявление об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывается и публикуется председателем НС. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола», - сказал Симонян.

Решение Армена Саркисяна об уходе с поста президента было объявлено 23 января.


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