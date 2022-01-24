В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в понедельник в северо-восточной части Афганистана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 49 км к востоку от города Баглан, где проживают около 108 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Данные о разрушениях и возможных жертвах не поступали.
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