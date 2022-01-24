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Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания

Национальное собрание РА продолжает работу заседания, начатого 17 января.

Как сообщает «Арменпресс», Парламент продолжит обсуждение кандидатуры на пост Защитника прав человека.


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