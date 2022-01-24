Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания
Национальное собрание РА продолжает работу заседания, начатого 17 января.
Как сообщает «Арменпресс», Парламент продолжит обсуждение кандидатуры на пост Защитника прав человека.
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